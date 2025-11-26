No la guerra in Ucraina non sta finendo | da Trump solo effetti speciali
L'accordo di pace per l'Ucraina è una comoda illusione: la guerra non sta finendo e la trattativa guidata da Donald Trump – per quanto enfatizzata sul piano mediatico – non sta cambiando la sostanza del conflitto. Per capire perché, bisogna ricordare una cosa semplice. Una guerra finisce quando. 🔗 Leggi su Today.it
