no alla violenza la panchina rossa del liceo redi

Dalla scuola alle istituzioni, dalle forze dell’ordine al mondo culturale: ieri Arezzo si è mobilitata con decine di iniziative per il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una rete fitta di eventi, incontri, simboli e momenti di sensibilizzazione che ha unito studenti, cittadini e autorità in un unico messaggio: fermare la violenza è un impegno quotidiano. Nel cortile del Liceo Scientifico "Francesco Redi" è comparsa una nuova panchina dipinta dagli studenti, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Un gesto semplice ma potentissimo, inaugurato alla presenza del Prefetto di Arezzo Clemente Di Nuzzo e del Questore Cristiano Tatarelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

