No alla violenza La panchina rossa del liceo Redi
Dalla scuola alle istituzioni, dalle forze dell’ordine al mondo culturale: ieri Arezzo si è mobilitata con decine di iniziative per il 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Una rete fitta di eventi, incontri, simboli e momenti di sensibilizzazione che ha unito studenti, cittadini e autorità in un unico messaggio: fermare la violenza è un impegno quotidiano. Nel cortile del Liceo Scientifico "Francesco Redi" è comparsa una nuova panchina dipinta dagli studenti, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Un gesto semplice ma potentissimo, inaugurato alla presenza del Prefetto di Arezzo Clemente Di Nuzzo e del Questore Cristiano Tatarelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
È stata inaugurata questo pomeriggio, a Morigerati, la panchina rossa contro la violenza sulle donne, promossa dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne - facebook.com Vai su Facebook
#lenotizieinpositivo di Ondawebtv Vesa Investiment. Una panchina rossa contro la violenza Vai su X
Brescia e provincia: nuove Panchine Rosse per dire no alla violenza sulle donne - Ospedali, aziende e spazi pubblici si uniscono per sensibilizzare e sostenere le vittime di violenza di genere. Riporta quibrescia.it
“Non un’altra luce spenta”: al via la campagna per dire no alla violenza di genere - In occasione del 25 novembre, il Gruppo Enel aderisce al progetto degli Stati Generali delle Donne HUB: oltre 20 panchine rosse saranno installate nelle sedi ... Si legge su repubblica.it