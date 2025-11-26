niente acqua in via tiburtina e in via stradonetto per la sostituzione di componenti idraulici

Niente acqua in via Tiburtina Valeria e in via Stradonetto a Pescara nella giornata di lunedì 1 dicembre.A farlo sapere è l'Aca che comunica come l'interruzione dell'erogazione idrica si renda necessaria per la sostituzione di componenti idraulici all'incrocio tra via Tiburtina Valeria e via. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

