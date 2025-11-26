Nicoletta Mantovani contro la statua di Pavarotti inglobata nella pista di pattinaggio | Ridicolizza Luciano

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicoletta Mantovani ha manifestato tutto il suo disappunto per un'iniziativa del Comune di Pesaro che ha posizionato la statua di Luciano Pavarotti al centro della pista di pattinaggio: "Una ridicolizzazione, non va bene". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

nicoletta mantovani contro statuaNicoletta Mantovani contro la statua di Pavarotti inglobata nella pista di pattinaggio: “Ridicolizza Luciano” - Nicoletta Mantovani ha manifestato tutto il suo disappunto per un'iniziativa del Comune di Pesaro che ha posizionato la statua di Luciano Pavarotti al ... Si legge su fanpage.it

nicoletta mantovani contro statuaPavarotti, la statua sulla pista di ghiaccio e la rabbia di Nicoletta Mantovani contro il Comune di Pesaro: «Luciano ridicolizzato» - Ad accendere la polemica a distanza tra la vedova del Maestro e l’amministrazione è stata la collocazione del monumento dedicato al tenore nel 2024, «ingabbiato» nello spazio dedicato al divertimento ... msn.com scrive

nicoletta mantovani contro statuaPavarotti tra i pattinatori, la statua sulla pista di ghiaccio. L’ira di Nicoletta Mantovani: “Ridicolizzata la memoria di Luciano” - Pesaro, il monumento dedicato al tenore inglobato (e ingabbiato) nello spazio divertimento per Natale. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Nicoletta Mantovani Contro Statua