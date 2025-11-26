Nicoletta Mantovani contro la statua di Pavarotti inglobata nella pista di pattinaggio | Ridicolizza Luciano

Nicoletta Mantovani ha manifestato tutto il suo disappunto per un'iniziativa del Comune di Pesaro che ha posizionato la statua di Luciano Pavarotti al centro della pista di pattinaggio: "Una ridicolizzazione, non va bene". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Luciano aveva già tre figlie che amava profondamente prima della nascita di Alice, anche se con lei è potuto essere più presente”, ha raccontato Nicoletta Mantovani, ricordando il legame speciale che il celebre tenore aveva con tutte le sue figlie. Prima di con - facebook.com Vai su Facebook

Nicoletta Mantovani, dall'amore di Pavarotti al secondo matrimonio: cosa fa oggi Vai su X

Nicoletta Mantovani contro la statua di Pavarotti inglobata nella pista di pattinaggio: “Ridicolizza Luciano” - Nicoletta Mantovani ha manifestato tutto il suo disappunto per un'iniziativa del Comune di Pesaro che ha posizionato la statua di Luciano Pavarotti al ... Si legge su fanpage.it

Pavarotti, la statua sulla pista di ghiaccio e la rabbia di Nicoletta Mantovani contro il Comune di Pesaro: «Luciano ridicolizzato» - Ad accendere la polemica a distanza tra la vedova del Maestro e l’amministrazione è stata la collocazione del monumento dedicato al tenore nel 2024, «ingabbiato» nello spazio dedicato al divertimento ... msn.com scrive

Pavarotti tra i pattinatori, la statua sulla pista di ghiaccio. L’ira di Nicoletta Mantovani: “Ridicolizzata la memoria di Luciano” - Pesaro, il monumento dedicato al tenore inglobato (e ingabbiato) nello spazio divertimento per Natale. Come scrive ilrestodelcarlino.it