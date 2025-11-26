Nicolas Sarkozy è stato condannato definitivamente per finanziamenti illeciti

Metropolitanmagazine.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di Cassazione francese ha condannato definitivamente Nicolas Sarkozy per finanziamenti illeciti, in riferimento alla campagna elettorale del 2012. Il verdetto dei giudici conferma una sentenza risalente a febbraio 2024, alla quale i legali dell’ex presidente avevano fatto ricorso. La sentenza riguarda il cosiddetto “affaire Bygmalion ”, dal nome di una società che lo aveva aiutato a finanziare illecitamente la sua campagna elettorale. Per i giudici, questa ha emesso fatture false all’ex partito di Sarkozy, allora chiamato UMP (oggi Les Républicains ) con la scusa di organizzare quarantaquattro eventi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

nicolas sarkozy 232 stato condannato definitivamente per finanziamenti illeciti

© Metropolitanmagazine.it - Nicolas Sarkozy è stato condannato definitivamente per finanziamenti illeciti

Leggi anche questi approfondimenti

nicolas sarkozy 232 statoNicolas Sarkozy &#232; stato condannato definitivamente per finanziamenti illeciti per la campagna presidenziale del 2012 - Mercoledì in Francia la Corte di Cassazione ha condannato definitivamente l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy per finanziamenti illeciti per la campagna elettorale del 2012. Secondo ilpost.it

nicolas sarkozy 232 statoSarkozy, condanna definitiva per il caso Bygmalion: l'ex presidente potrebbe essere costretto di nuovo al braccialetto elettronico, ma non tornerà in carcere - La Cassazione respinge il ricorso dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy: il caso delle false fatture emesse durante le presidenziali del 2012 ... Lo riporta msn.com

Francia, perché Nicolas Sarkozy &#232; stato privato della Légion d'honneur - L'ex presidente francese è stato privato della massima onorificenza del suo Paese dopo essere stato condannato a un anno di carcere per corruzione e traffico di influenze nell'ambito dell'affare "Paul ... Si legge su it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Nicolas Sarkozy 232 Stato