Nicolas Sarkozy è stato condannato definitivamente per finanziamenti illeciti

La Corte di Cassazione francese ha condannato definitivamente Nicolas Sarkozy per finanziamenti illeciti, in riferimento alla campagna elettorale del 2012. Il verdetto dei giudici conferma una sentenza risalente a febbraio 2024, alla quale i legali dell’ex presidente avevano fatto ricorso. La sentenza riguarda il cosiddetto “affaire Bygmalion ”, dal nome di una società che lo aveva aiutato a finanziare illecitamente la sua campagna elettorale. Per i giudici, questa ha emesso fatture false all’ex partito di Sarkozy, allora chiamato UMP (oggi Les Républicains ) con la scusa di organizzare quarantaquattro eventi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Nicolas Sarkozy è stato condannato definitivamente per finanziamenti illeciti

