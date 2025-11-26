Nicolas 23 anni e lo schianto fatale Il ricordo commosso della comunità | Un ragazzo bravo e col sorriso

"Un bravo ragazzo, di quelli col sorriso, ben inserito nel tessuto del paese. La sua scomparsa è una grande perdita per la nostra comunità". Così a San Zenone al Lambro descrivono Nicolas Costa, il 23enne morto lunedì pomeriggio in seguito a un grave incidente stradale, sulla bretella che collega la via Emilia alla Santangiolina. Lo schianto è avvenuto alle 17.45, all’altezza di Vizzolo Predabissi. Il giovane, che stava rincasando, era alla guida di un furgone che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con un Tir. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nicolas, 23 anni, e lo schianto fatale. Il ricordo commosso della comunità: "Un ragazzo bravo e col sorriso"

