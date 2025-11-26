Nico Paz via a gennaio? A Como hanno una certezza

Nico Paz e le voci sul possibile rientro a Madrid già a gennaio: a Como hanno una certezza. Tutti gli aggiornamenti Il futuro di Nico Paz è stato scritto la scorsa estate: sarà di nuovo al Real Madrid dal prossimo giugno. Il club spagnolo e il Como, nei giorni in cui è stata rifiutata l’offerta monstre dal Tottenham hanno infatti programmato per giugno 2026 il ritorno del giovane fantasista, tra i protagonisti assoluti di questa stagione con 5 gol e 4 assist. Nico Paz, il futuro è già scritto (Ansa foto) – calciomercato.it È chiaro, in questo momento uno come Nico Paz farebbe molto comodo agli spagnoli, ma anche i lariani vogliono che lui prosegua il percorso con Fabregas. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

