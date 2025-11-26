Nico Paz via a gennaio? A Como hanno una certezza
Nico Paz e le voci sul possibile rientro a Madrid già a gennaio: a Como hanno una certezza. Tutti gli aggiornamenti Il futuro di Nico Paz è stato scritto la scorsa estate: sarà di nuovo al Real Madrid dal prossimo giugno. Il club spagnolo e il Como, nei giorni in cui è stata rifiutata l’offerta monstre dal Tottenham hanno infatti programmato per giugno 2026 il ritorno del giovane fantasista, tra i protagonisti assoluti di questa stagione con 5 gol e 4 assist. Nico Paz, il futuro è già scritto (Ansa foto) – calciomercato.it È chiaro, in questo momento uno come Nico Paz farebbe molto comodo agli spagnoli, ma anche i lariani vogliono che lui prosegua il percorso con Fabregas. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dall’Argentina torna a riecheggiare una voce importante: il Real Madrid potrebbe riportare a casa Nico Paz Non a gennaio – la clausola di recompra vale solo in estate – ma dalla prossima stagione l’argentino potrebbe di nuovo vestire la maglia dei Blanco - facebook.com Vai su Facebook
Il Real Madrid vuole riprendersi Nico Paz a gennaio, ma può farlo? Cosa dice il contratto @eleonora_trotta Vai su X
Nico Paz via dal Como a gennaio, il Real Madrid vuole riportarlo in Spagna: gli costerà pochissimo - Il Real Madrid si muove per Nico Paz, potrebbero riportarlo in Spagna già a gennaio: il diritto di recompra può essere esercitato nella prossima sessione ... fanpage.it scrive
Il Real Madrid vuole riprendersi Nico Paz a gennaio, ma può farlo? Cosa dice il contratto - Il Real Madrid di Xabi Alonso ha intenzione di attivare la recompra per Nico Paz già a gennaio, ma sorgono dei dubbi ... Come scrive calciomercato.it
Nico Paz via dal Como a gennaio? Dall'Argentina: "Il Real Madrid lo rivuole subito, decisione già comunicata" - A lanciare l'indiscrezione è stato Gaston Edul, giornalista di TyCSports, sui propri profili social. msn.com scrive