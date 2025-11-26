Neymar quarto infortunio in un anno | rottura del menisco il Mondiale si allontana ancora di più

Rottura del menisco e – con ogni probabilità – “ciao ciao” Mondiale col Brasile. Continua il periodo nero di Neymar. L’ex Barcellona e Paris Saint-Germain è incappato nel suo quarto infortunio da quando ha fatto ritorno in patria tra le fila del Santos (un anno fa circa). La vicenda viene ricostruita dai colleghi di Globo Esporte. Neymar, infortunio e probabile addio al Mondiale. Il media brasiliano riferisce innanzitutto che l’infortunio accusato da Neymar riguarda lo stesso ginocchio in cui il calciatore fu operato al legamento nel 2023, quello sinistro. Poi aggiunge: “Ha avvertito il problema nel primo tempo della partita contro il Mirassol, ma non è stato sostituito e ha giocato tutti i 90 minuti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Neymar, quarto infortunio in un anno: rottura del menisco, il Mondiale si allontana ancora di più

