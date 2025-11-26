Neymar di nuovo ko | lesione al menisco stagione finita e Mondiali 2026 a forte rischio
Il 2025 di Neymar sembrava finalmente pronto a cambiare direzione. La condizione fisica in miglioramento, la missione salvezza con il Santos, l’orizzonte dei Mondiali 2026 e persino qualche voce di mercato in vista di gennaio. Tutto lasciava immaginare un finale d’anno in crescendo. La realtà, invece, si è abbattuta su di lui con l’ennesimo stop. Una nuova lesione al ginocchio: stagione finita. Come riportato da GloboEsporte, Neymar ha riportato una lesione al menisco del ginocchio sinistro, lo stesso che negli ultimi anni lo ha tormentato e che già gli era costato un lunghissimo stop tra Arabia Saudita e Brasile. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Neymar, il calvario continua: nuovo infortunio, per lui l’anno è già finito Non finiscono i problemi fisici per Neymar: secondo media brasiliani, il fantasista avrebbe rimediato un nuovo infortunio al ginocchio che lo costringerà a saltare gli ultimi match del 202 - facebook.com Vai su Facebook
"L'esultanza è nata al parco con mio padre, mi ispiro a Neymar e Ronaldo" Samuele Inacio, stella dell'Italia Under 17 ai Mondiali, si racconta a CM: "Serie A? Sto bene al Borussia" Vai su X
Santos, altro infortunio per Neymar: lesione al menisco e stagione finita - Non c'è pace per Neymar, che ha riportato un infortunio al menisco del ginocchio sinistro: stagione finita per la stella del Santos ... Secondo gianlucadimarzio.com
A rischio retrocessione, in crisi finanziaria e Neymar è di nuovo ko: il Santos vive un incubo - Il glorioso club brasiliano vede il baratro: a tre giornate dalla fine del campionato insegue una salvezza che si fa sempre più complicata dopo il grave infortunio del proprio campione ... Da msn.com
Neymar, ennesimo infortunio: la rincorsa ai Mondiali si fa dura. Ma si consola con il «marchio» di Pelé - Stagione finita per Neymar: una nuova lesione al menisco lo ferma fino a fine anno. Riporta corriere.it