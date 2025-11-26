Neymar di nuovo ko | lesione al menisco stagione finita e Mondiali 2026 a forte rischio

Il 2025 di Neymar sembrava finalmente pronto a cambiare direzione. La condizione fisica in miglioramento, la missione salvezza con il Santos, l’orizzonte dei Mondiali 2026 e persino qualche voce di mercato in vista di gennaio. Tutto lasciava immaginare un finale d’anno in crescendo. La realtà, invece, si è abbattuta su di lui con l’ennesimo stop. Una nuova lesione al ginocchio: stagione finita. Come riportato da GloboEsporte, Neymar ha riportato una lesione al menisco del ginocchio sinistro, lo stesso che negli ultimi anni lo ha tormentato e che già gli era costato un lunghissimo stop tra Arabia Saudita e Brasile. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

