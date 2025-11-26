New York Times | Donald Trump mostra segni di stanchezza
Secondo il quotidiano statunitense, è proprio questo il motivo per cui "sono diminuite le apparizioni pubbliche". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altre letture consigliate
L’esperienza della giornalista del “New York Times” in un libro: «Attenzione al ritorno dell’eugenetica» - facebook.com Vai su Facebook
L’inchiesta del New York Times sulle condizioni di salute di Trump - Un’agenda più leggera e diversi momenti di affaticamento: per il quotidiano statunitense, il presidente mostra sempre più i segni dell’avanzare degli anni. Come scrive msn.com
Usa, l’indiscrezione del New York Times: «Trump prepara un giro di vite al Dipartimento di Stato» - Secondo quanto riferito dal New York Times, Donald Trump starebbe valutando un piano per ridurre in maniera significativa la rete diplomatica statunitense nel continente africano, una scelta che ... Si legge su lettera43.it
"Troppo lunga": i giudici respingono la maxi-causa miliardaria di Trump contro il New York Times - Un giudice federale della Florida ha respinto la causa da 15 miliardi di dollari intentata da Donald Trump contro il New York Times, ritenendola eccessivamente prolissa e in violazione delle regole ... Si legge su ilgiornale.it