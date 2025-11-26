New York collezione abiti di lana di pecore gay sfila per la prima volta Stücke | Arieti omosessuali discriminati in allevamenti
La sfilata “I Wool Survive” usa la lana di pecore “gay” per lanciare un messaggio politico, alimentando il dibattito sulla deriva ideologica e provocatoria della moda woke La prima collezione di moda di abiti realizzati al 100% con lana di pecore gay è andata in scena sulle passerelle di New. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dal 29 novembre sarà ospitata in Italia la collezione della gallerista e mecenate Ileana Sonnabend. Nata in Ungheria, ma trasferitasi a Parigi e poi a New York, si deve a lei la scoperta di molti autori. I prediletti? Andy Warhol, Jasper Johns, Jeff Koons, Roy Lic - facebook.com Vai su Facebook
A New York gli abiti raccontano la storia delle donne - 'Real Clothes, Real Lives' ha aperto alla New York Historical Society e fino al 22 ... Riporta ansa.it
Louis Vuitton presenterà la prossima collezione Cruise a New York - Nicolas Ghesquière porterà in passerella la collezione Cruise 2027 di Louis Vuitton il 20 maggio a New York. Si legge su it.fashionnetwork.com
“In Viaggio”: la sfilata di Giorgio Armani che celebra la New York dei sogni - Ieri sera Giorgio Armani ha portato una folla di 650 ospiti in abito da sera al Park Avenue Armory per il suo primo spettacolo a New York dal 2013. Come scrive grazia.it