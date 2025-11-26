Nevi FI | Cambiamo la legge elettorale perché al Paese serve stabilità

Il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, commenta a Fanpage.it l'esito delle Regionali 2025, a partire dal Veneto, dove la Lega domina e Stefani ottiene una vittoria oltre le aspettative. E sulle Politiche annuncia la posizione di FI: "Serve stabilità, sì al proporzionale con premio di maggioranza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

