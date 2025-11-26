Netflix svela il volto di zia Ophelia Frump la sorella di Morticia | Non vedo l' ora di portare il mio tocco di follia nella famiglia Addams

D opo mesi di ipotesi, teorie e indizi, Netflix ha vuotato il sacco: sarà Eva Green a vestire i panni di Zia Ophelia Frump nella terza stagione di Mercoledì. L’oscura e angelica sorella di Morticia è uno dei personaggi più enigmatici della famiglia Addams, e dopo il finale della seconda stagione è diventata quello più atteso. « Sono entusiasta di entrare a far parte del mondo tristemente contorto di Mercoledì nel ruolo di zia Ofelia», ha dichiarato Green in un comunicato. « Questo show è un mondo deliziosamente oscuro e spiritoso, non vedo l’ora di portare il mio tocco di follia nella famiglia Addams ». 🔗 Leggi su Iodonna.it

