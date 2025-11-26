Nessuno spazio adeguato per le bici nella stazione centrale la denuncia di Odoardi FOTO
Nessuno spazio adeguato dove lasciare la propria bicicletta nella zona della stazione centrale di Pescara.È quanto segnala Giancarlo Odoardi, esperto promotore mobilità ciclistica (Epcm).«Non è la prima volta che mi capita di andare in stazione con la bici, la mia, per prendere un treno o un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
"Nessuno spazio adeguato per le bici nella stazione centrale", la denuncia di Odoardi [FOTO] - Giancarlo Odoardi (esperto promotore mobilità ciclistica): "Manca un luogo dedicato e presidiabile in cui lasciare la propria bici con un ragionevole livello di sicurezza reale e percepita" ... Da ilpescara.it
