Neres incanta col Qarabag | doppia pagella top per il brasiliano

Forzazzurri.net | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Contro il Qarabag non è arrivato il gol, ma David Neres ha inciso eccome. L’esterno . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

neres incanta col qarabag doppia pagella top per il brasiliano

© Forzazzurri.net - Neres incanta col Qarabag: doppia pagella top per il brasiliano

Altre letture consigliate

neres incanta qarabag doppiaNeres incanta col Qarabag: doppia pagella top per il brasiliano - Neres incanta col Qarabag: doppia pagella top per il brasiliano Contro il Qarabag non è arrivato il gol, ma David Neres ha inciso eccome. Come scrive forzazzurri.net

Cerca Video su questo argomento: Neres Incanta Qarabag Doppia