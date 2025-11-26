Neres incanta col Qarabag | doppia pagella top per il brasiliano
Contro il Qarabag non è arrivato il gol, ma David Neres ha inciso eccome. L’esterno . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Altre letture consigliate
Spettacolo! Napoli incanta in Champions, con una prestazione d’altri tempi. Spumeggiante in attacco, solido in difesa. Prima contiene, poi aggredisce. Con Neres, Lang, Hoiulund. Ed un magistrale McTominay. Bravi. Bravi tutti. E bravo anche mister Conte che - facebook.com Vai su Facebook
Il Napoli nel segno di Scott batte 2-0 il Qarabag al Maradona, Neres incanta la platea della Champions League... Vai su X
Neres incanta col Qarabag: doppia pagella top per il brasiliano - Neres incanta col Qarabag: doppia pagella top per il brasiliano Contro il Qarabag non è arrivato il gol, ma David Neres ha inciso eccome. Come scrive forzazzurri.net