Neres e Lang la coppia che sta per diventare una parola sola | Nereselang
Neres e Lang, Neres e Lang. Sempre loro. Ci sono loro nelle due vittorie consecutive del Napoli dopo la buriana post-Bologna. Conte ha cambiato il Napoli e loro due incarnano le principali novità. Da esuberi a spaccadifese e apripartita. È successo anche ieri sera contro il Qarabag. Hanno dato spettacolo e con i loro strappi hanno allungato e messo a dura prova la difesa della squadra dell’Azerbaigian che comunque ha sette punti in classifica in Champions, proprio come il Napoli. Scrive la Gazzetta dello Sport: Sul piano tecnico ha brillato David Neres, l’ala brasiliana ha fatto deragliare i difensori azeri con le sue accelerazioni palla al piede: ha sfiorato il gol con un’acrobazia pazzesca e con un pallonetto planato sulla traversa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
