Neonata trovata nel water in carcere la mamma si difende | Non sapevo di essere incinta

E’ in carcere a Torino dalla tarda serata di ieri la donna di 38 anni residente a Ciriè, nel Torinese, che lunedì ha partorito in casa lasciando la neonata con la testa nell’acqua del water. La procura di Ivrea indaga per tentato infanticidio. La donna, italiana e con problemi di tossicodipendenza, avrebbe sostenuto con gli inquirenti di non essersi mai resa conto di essere incinta e di essersi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Neonata trovata nel water, in carcere la mamma si difende: "Non sapevo di essere incinta"

