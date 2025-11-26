Neonata trovata nel water dopo il parto nel Torinese fermata la mamma

Tg24.sky.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata fermata nella tarda serata di ieri la donna che il 24 novembre ha partorito nel gabinetto della sua abitazione lasciando la piccola con la testa nell’acqua. La 38enne, residente a Ciriè, nel Torinese, è indagata dalla procura di Ivrea per tentato infanticidio e ora si trova nel carcere di Torino. La donna, che ha problemi di tossicodipendenza, ha spiegato agli inquirenti di non sapere di essere incinta e di essersi quindi spaventata alla nascita della bambina. Una versione dei fatti giudicata poco attendibile dai carabinieri. La bimba, rianimata dal personale del 118, è ancora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Maria Vittoria di Torino. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

neonata trovata nel water dopo il parto nel torinese fermata la mamma

© Tg24.sky.it - Neonata trovata nel water dopo il parto nel Torinese, fermata la mamma

Contenuti che potrebbero interessarti

neonata trovata water dopoNeonata trovata nel water dopo il parto nel Torinese, fermata la mamma - La donna ha dato alla luce la figlia nel gabinetto della sua abitazione a Ciriè il 24 novembre: la piccola sarebbe stata per 20 minuti con la testa nell'acqua. Riporta tg24.sky.it

neonata trovata water dopoNeonata trovata con la testa nel water a Ciriè: come sta? Intanto, la madre è stata fermata per tentato infanticidio - La scena che si trova davanti è scioccante: la neonata è nel water, la testa ormai immersa, mentre la madre è accasciata a ... giornalelavoce.it scrive

neonata trovata water dopoCiriè, neonata trovata nel water: la madre ha partorito sotto l’effetto del crack. Ricoverata con la figlia - A Ciriè una 38enne ha partorito da sola: la neonata è stata trovata dallo zio nel water, rianimata e trasferita a Torino ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Neonata Trovata Water Dopo