Neonata trovata con la testa nel water a Ciriè | la mamma è in carcere 38enne per tentato infanticidio

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata sottoposta a fermo e trasferita in carcere la 38enne italiana che ha partorito lunedì pomeriggio nella sua casa nel Torinese. La piccola, nata al settimo mese, è gravissima al Maria Vittoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

neonata trovata testa waterNeonata trovata con la testa nel water a Ciriè: la mamma è in carcere 38enne per tentato infanticidio - È stata sottoposta a fermo e trasferita in carcere la 38enne italiana che ha partorito lunedì pomeriggio nella sua casa nel Torinese ... Si legge su fanpage.it

neonata trovata testa waterNeonata trovata con la testa nel water a Ciriè: come sta? Intanto, la madre è stata fermata per tentato infanticidio - La scena che si trova davanti è scioccante: la neonata è nel water, la testa ormai immersa, mentre la madre è accasciata a ... Segnala giornalelavoce.it

neonata trovata testa waterNeonata trovata nel water dopo il parto nel Torinese, fermata la mamma - La donna ha dato alla luce la figlia nel gabinetto della sua abitazione a Ciriè il 24 novembre: la piccola sarebbe stata per 20 minuti con la testa nell'acqua. Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Neonata Trovata Testa Water