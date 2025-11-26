Neonata trovata con la testa nel water a Ciriè | la mamma è in carcere 38enne per tentato infanticidio

È stata sottoposta a fermo e trasferita in carcere la 38enne italiana che ha partorito lunedì pomeriggio nella sua casa nel Torinese. La piccola, nata al settimo mese, è gravissima al Maria Vittoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

