Neonata trovata con la testa nel water | 38enne arrestata per tentato infanticidio

ABBONATI A DAYITALIANEWS La donna fermata e trasferita in carcere. È stata arrestata e condotta nel carcere di Torino la donna di 38 anni che, secondo le accuse, avrebbe tentato di uccidere la figlia appena partorita. Lunedì 24 novembre la donna ha dato alla luce la bambina nel bagno della casa di famiglia a Ciriè, lasciandola poi con la testa quasi completamente immersa nell’acqua del water per circa venti minuti. La neonata, soccorsa dal 118, è stata rianimata e portata d’urgenza all’ospedale Maria Vittoria, dove rimane in condizioni gravissime nel reparto di terapia intensiva neonatale. Il fratello trova la neonata e chiama il 112. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Neonata trovata con la testa nel water: 38enne arrestata per tentato infanticidio

