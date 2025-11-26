Neonata partorita nel water Italia sotto shock | ora la svolta atroce nelle indagini

Una vicenda drammatica ha sconvolto la comunità di Ciriè (Torino), dove una donna è stata fermata con l’accusa di tentato omicidio dopo aver partorito in casa nella giornata di lunedì. Quando i soccorritori del 118, allertati da un familiare, sono arrivati nell’abitazione, si sono trovati davanti a una scena sconvolgente: la neonata era stata trovata “con la testa nel water”, una circostanza che ha immediatamente fatto scattare l’allarme e l’intervento d’urgenza. Il quadro, sin dai primi momenti, è apparso gravissimo e ha portato le autorità giudiziarie ad aprire un’indagine approfondita. Secondo quanto ricostruito, la Procura di Ivrea ha emesso un provvedimento nei confronti della donna, che è stato notificato nella serata di martedì 25 novembre dai carabinieri incaricati del caso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

