Neodecortech acquisisce Lamitex per 8,38 milioni di euro

Neodecortech Spa tra i principali operatori europei nella produzione di superfici decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell’interior design, quotata sul Segmento Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa, comunica di aver sottoscritto in data 25 novembre 2025 un accordo vincolante per l’acquisto del 100% del capitale sociale di Lamitex S.p.A., società italiana che produce e crea laminati decorativi innovativi per il settore dell’arredamento e dell’architettura d’interni, con un forte focus su qualità estetica e sostenibilità. “Negli ultimi anni Neodecortech ha valutato con grande attenzione diverse opportunità di crescita per linee esterne, confrontandosi con i principali operatori della filiera più strutturata del nostro settore. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

