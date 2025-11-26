Nell’atelier Legora la moda campana ridisegna il dopo pandemia
Nel cuore dell’atelier di Alessandro Legora, a Mariglianella, la moda ha scelto di interrogarsi su ciò che è accaduto dopo il Covid-19. Un incontro riservato ha riunito professionisti e volti noti per mettere a fuoco come, dal 2020, abiti, abitudini e desideri siano cambiati insieme alle persone. La rinascita del fashion system campano Nel quartier . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Giuseppe Tramontano, Nell'atelier del maestro, Diana Di Rosa e Massimo Stanzione spiati da una serva, entro il 1877 Vai su X
CHRISTMAS IN ATELIER Amici, ho una bellissima notizia da condividere con voi! Il 7 e l’8 dicembre 2025, alle ore 18.00, tornerò a suonare nell’Atelier del Maestro Giorgio Celiberti a Udine, il luogo magico in cui è nato il mio disco Atelier. Ingresso gratu - facebook.com Vai su Facebook