Nella giornata contro la violenza arrestato lo stalker di una donna

di Anna Marchetti Tenta di entrare nell’abitazione della sua ex compagna, viene arrestato dalla Polizia locale. E’ accaduto proprio ieri nella giornata contro la violenza sulle donne, in un quartiere residenziale della città. Le accuse che hanno portato all’arresto dell’uomo sono condotte moleste e violazione di ammonimento del questore. Gli agenti hanno infatti verificato che l’uomo era già destinatario di un provvedimento di ammonimento emesso dal questore per impedirgli di avvicinarsi o di avere comportamenti molesti nei confronti dell’ex compagna. Dalle prime informazioni raccolte è emerso che in passato era già stato protagonista di comportamenti analoghi, ritenuti potenzialmente persecutori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nella giornata contro la violenza arrestato lo stalker di una donna

Contenuti che potrebbero interessarti

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, si è svolta oggi la partecipata presentazione pubblica della Commissione Pari Opportunità del Comune di Spinea. Davanti a una sala gremita, il Sindaco Franco Bevilacqua ha ribadito l - facebook.com Vai su Facebook

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le #donne 2025 Dichiarazione del SG @coe @alain_berset coe.int/it/web/portal/… Vai su X

Nella giornata contro la violenza arrestato lo stalker di una donna - E’ accaduto proprio ieri nella giornata contro la violenza sulle donne, in un quartiere residenziale della ... Secondo msn.com

Accoltellata dal compagno nella giornata contro la violenza sulle donne, si salva grazie ai vicini - La vittima è stata trovata in una pozza di sangue, aveva le costole rotte e ferite al collo e alla testa ... Scrive torino.repubblica.it

Napoli. Al Rione Stella si consuma l’ennesima Violenza: arrestato un 32enne per stalking - Alla vigilia della giornata contro la violenza sulle donne, nel napoletano si consuma l'ennesima violenza: arrestato un 32enne per stalking. Da msn.com