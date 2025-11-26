Nella casa delle nuvole rovesciate di Walter Spennato ospite alla Libreria Idrusa

Lecceprima.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presentazione del libro “Nella casa delle nuvole rovesciate” di Walter Spennato (Besa Muci, 2025).L’autore dialogherà con Simona Cleopazzo."Nella casa delle nuvole rovesciate" ci guida attraverso il mondo di chi vive ai margini della società, in una comunità residenziale dove le vite fragili si. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

nella casa delle nuvole rovesciate di walter spennato ospite alla libreria idrusa

© Lecceprima.it - “Nella casa delle nuvole rovesciate” di Walter Spennato ospite alla Libreria Idrusa

Approfondisci con queste news

“Nella casa delle nuvole rovesciate” di Walter Spennato ospite alla Libreria Idrusa - "Nella casa delle nuvole rovesciate" ci guida attraverso il mondo di chi vive ai margini della società, in una comunità residenziale dove le vite fragili si intrecciano tra speranze disilluse e ... Da lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Casa Nuvole Rovesciate Walter