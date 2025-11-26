Nella casa delle nuvole rovesciate di Walter Spennato ospite alla Libreria Idrusa
Presentazione del libro “Nella casa delle nuvole rovesciate” di Walter Spennato (Besa Muci, 2025).L’autore dialogherà con Simona Cleopazzo."Nella casa delle nuvole rovesciate" ci guida attraverso il mondo di chi vive ai margini della società, in una comunità residenziale dove le vite fragili si. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
