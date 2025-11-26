Nel nome di Aimo e Nadia | il premio dedicato ai due monumenti della cucina approda in Lombardia

Milano, 26 novembre 2025 – Il riconoscimento assume un valore ancora più decisivo, data la scomparsa di uno dei protagonisti della gastronomia italiana a cui è dedicato. È stata presentata oggi, mercoledì 26 novembre, la terza edizione del “Premio Aimo e Nadia per i giovani”, il progetto educativo e culturale dedicato alla cucina che nel 2026 coinvolgerà 11 istituti e centri di formazione professionale del territorio. Un appuntamento, questo, dedicato senza dubbio ad Aimo Moroni, il fondatore del ristorante stellato scomparso nell’ottobre di quest’anno. La vetrina. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Regione e il Gruppo Aimo e Nadia Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nel nome di Aimo e Nadia: il premio dedicato ai due monumenti della cucina approda in Lombardia

