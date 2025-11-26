Nereselang, il nuovo acquisto del Napoli, ha sorpreso e spiazzato tutti. Le ultime due partite hanno restituito una coppia d’attacco che in pochissimi avrebbero immaginato. L’olandese era un oggetto misterioso, l’ultimo periodo era stato caratterizzato solo da frecciatine contro l’allenatore, zeppate che nel migliore dei casi erano la spia di un malessere. «Ho parlato solo una volta con Conte» è stata una delle tante. È diventato titolare quasi per necessità. Quasi, perché comunque c’era Politano. Ha giocato bene Lang. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Nel Napoli si accende il nuovo acquisto Nereselang, ora è Hojlund ad andare a intermittenza