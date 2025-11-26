Nel fine settimana al Museo della Città si va A Spasso con i Libri tra autori storie narrazioni conversazioni e comunità

Rassegna letteraria A Spasso con i Libri 2025-26 – Cinque incontri domenicali riminesi e calendario diffuso sul territorio per la nuova edizione della rassegna culturale Lions International, offerta gratuitamente ai cittadini dal Club Lions Rimini Host, dalle 16:30 alle 18:30 nella sede del Museo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

