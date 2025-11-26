Nel 2027 arriva il terzo treno dell’alta velocità | prezzi in calo del 7% e corse ogni 10 minuti

Cultweb.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia sta per diventare il primo Paese europeo con tre operatori dellalta velocità in competizione su larga scala. Dopo oltre un decennio caratterizzato dal duopolio Trenitalia-Italo, infatti, nel 2027 arriverà un terzo player che promette di rivoluzionare il mercato ferroviario nazionale: la francese Sncf Voyages Italia. L’annuncio arriva da Andrea Saviane, country manager della piattaforma di prenotazione Trainline, che definisce questo ingresso come il naturale passo successivo di un percorso iniziato oltre dieci anni fa. Con i modernissimi Tgv M, Sncf punta a conquistare il 15% del mercato entro il 2030, mentre anche Arenaways, partecipata dalla spagnola Renfe, dopo le prime tratte regionali vuole cimentarsi sulle lunghe percorrenze. 🔗 Leggi su Cultweb.it

nel 2027 arriva il terzo treno dell8217alta velocit224 prezzi in calo del 7 e corse ogni 10 minuti

© Cultweb.it - Nel 2027 arriva il terzo treno dell’alta velocità: prezzi in calo del 7% e corse ogni 10 minuti

Approfondisci con queste news

2027 arriva terzo trenoTreni alta velocità, arriva un terzo operatore che sfida Trenitalia e Italo - La concorrenza a Trenitalia fa abbassare i prezzi dei biglietti: dopo Italo arriva un terzo operatore francese. Secondo money.it

2027 arriva terzo trenoTreni, nel 2027 arriva il terzo operatore sull’alta velocità: ecco come cambieranno i trasporti in Italia - 40% e passeggeri +9% dove c’è concorrenza L’Italia, con 921 km di alta velocità, diventa il laboratorio del futuro f ... Si legge su msn.com

Alta velocità, arriva il nuovo Tgv-M (a due piani) che sfiderà Italo e Trenitalia dal 2027: ecco come sarà - Alcune carrozze sono state svelate in anteprima da Sncf e Alstom in un evento organizzato, qualche giorno fa, martedì 11 marzo, alla Gare de Lyon di Parigi. Riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: 2027 Arriva Terzo Treno