Nel 2027 arriva il terzo treno dell’alta velocità | prezzi in calo del 7% e corse ogni 10 minuti

L’Italia sta per diventare il primo Paese europeo con tre operatori dell’alta velocità in competizione su larga scala. Dopo oltre un decennio caratterizzato dal duopolio Trenitalia-Italo, infatti, nel 2027 arriverà un terzo player che promette di rivoluzionare il mercato ferroviario nazionale: la francese Sncf Voyages Italia. L’annuncio arriva da Andrea Saviane, country manager della piattaforma di prenotazione Trainline, che definisce questo ingresso come il naturale passo successivo di un percorso iniziato oltre dieci anni fa. Con i modernissimi Tgv M, Sncf punta a conquistare il 15% del mercato entro il 2030, mentre anche Arenaways, partecipata dalla spagnola Renfe, dopo le prime tratte regionali vuole cimentarsi sulle lunghe percorrenze. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Nel 2027 arriva il terzo treno dell’alta velocità: prezzi in calo del 7% e corse ogni 10 minuti

