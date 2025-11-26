Nei parchi di Londra si gioca il Mondiale dei tifosi | è la London Supporters League l’ha inventata un italiano Bbc

C’è una Londra che non appare sulle guide, fatta di maglie, accenti e passioni che arrivano da tutto il mondo. Una Londra che ogni domenica si incontra sull’erba umida dei parchi, lontano dai riflettori della Premier League, ma vicina allo spirito più autentico del calcio. Qui nasce la London Supporters League (Lsl), un campionato che unisce culture, nostalgie e identità. Una piccola oasi dove chi vive all’estero ritrova un pezzo di casa. I tifosi delle squadre di Londra fanno il tifo ma non sono ammessi alla League per mantenere il clima goliardico della competizione. Ci sono quattordici squadre, otto sono italiane. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

