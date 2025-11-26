Negrita | canzoni per anni spietati per il tour che passa anche da Bologna

Bolognatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo delle date nei club e l’intima parentesi estiva in acustico, i Negrita tornano in scena in formazione completa e in elettrico con il “Canzoni per anni spietati tour in teatro 2025”. Giovedì 4 dicembre alle ore 21.00 la band porterà sul palco del Teatro EuropAuditorium un concerto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Negrita: canzoni per anni spietati per il tour che passa anche da Bologna - Dopo il successo delle date nei club e l’intima parentesi estiva in acustico, i Negrita tornano in scena in formazione completa e in elettrico con il “Canzoni per anni spietati tour in teatro 2025”. Scrive bolognatoday.it

I NEGRITA elettrizzano Milano: un rito rock per anni spietati - Scopri il concerto di Negrita a Milano nel 2025 al Teatro dal Verme, portando sul palco uno show rinnovato ed elettrico. Secondo rockon.it

negrita canzoni anni spietatiNegrita. Roma riparte dal rock: tra memoria, rabbia e libertà - I Negrita tornano a Roma con “Canzoni per Anni Spietati Tour”, presentando uno spettacolo energico nonostante la scelta dei concerti nei teatri confermando la loro solidità artistica. spettakolo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Negrita Canzoni Anni Spietati