Negli abissi del Carso l' eccezionale scoperta | ecco il proteo più grande in Italia

"Questa volta, non si tratta di una gara di pescatori, in cui ogni partecipante ricorda talvolta esagerando le proprie prodezze in termini di misura, di chi ha catturato il pesce più grande. Righello alla mano, e documentazioni fotografiche hanno stabilito un nuovo record, sul territorio o, per. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Negli abissi del Carso l'eccezionale scoperta: ecco il proteo più grande in Italia

Leggi anche questi approfondimenti

“Io sono il mare/ nei miei abissi si trovano tesori" (Farah Shammah) Martedì 4 novembre, nell'ambito di un progetto di Educazione civica che ha coinvolto le scuole medie "G. Verga" e "S. Basso" e il Liceo Scientifico "E. Majorana", le classi terze del nostro Istitut - facebook.com Vai su Facebook

Scoperta un’autostrada segreta negli abissi dell’oceano - Protagoniste della scoperta sono le ofiure (Ophiuroidea), invertebrati antichissimi con braccia spinose e straordinaria resistenza, presenti sia in acque costiere sia negli abissi, dalle zone ... Segnala tomshw.it

Spugna “palla di morte” scoperta negli abissi dell’Antartide: la nuova specie che divora per sopravvivere - Gli oceanologi hanno scoperto trenta nuove specie marine nei gelidi abissi dell’Oceano Antartico, incluso un esemplare di spugna dall’aspetto inedito, soprannominato a “palla di morte”. Secondo fanpage.it