Ndrangheta favoreggiamento latitanza | arresti a Crotone

Avrebbero favorito la latitanza di due persone legate al locale di 'ndrangheta di Cirò Marina già condannate in via definitiva. Per questo i carabinieri del Comando provinciale di Crotone hanno eseguito questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sette persone, ritenute coinvolte a vario titolo in un'articolata rete di fiancheggiatori funzionale a favorire la latitanza dei due esponenti del clan. L'attività, condotta dai carabinieri e avviata nel luglio 2024, ha consentito di ricostruire un sistema di supporto logistico che, secondo gli inquirenti, avrebbe agevolato la latitanza di Carmine Siena, di 43 anni, e di Antonio Anania, 52, già condannati in via definitiva dopo la pronuncia della Cassazione nel 2024 per associazione mafiosa nell'ambito del processo con rito abbreviato nato dall'operazione "Stige". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

