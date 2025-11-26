' Ndrangheta blitz tra Milano e Crotone | 7 fiancheggiatori arrestati così aiutavano i latitanti a nascondersi

Sette persone sono state raggiunte da misure cautelari tra Crotone e Milano per aver favorito la latitanza di affiliati alla 'ndrangheta. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 'Ndrangheta, blitz tra Milano e Crotone: 7 fiancheggiatori arrestati, così aiutavano i latitanti a nascondersi

