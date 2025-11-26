‘Ndrangheta 7 arresti tra Crotone e Milano per favoreggiamento latitanti locale di Cirò
Avrebbero favorito l’attività dell’ associazione ’ndranghetistica nota come locale di Cirò, in provincia di Crotone, aiutando due esponenti del clan nella loro latitanza. I carabinieri del Comando provinciale di Crotone, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, hanno arrestato sette persone tra Crotone e Milano. Cinque sono finite in carcere e due ai domiciliari. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire una rete di fiancheggiatori che avrebbe aiutato i due esponenti della locale di Cirò, condannati in via definitiva nell’ambito dell’operazione ‘Stige’, che aveva smantellato una vasta rete mafiosa radicata nel Crotonese. 🔗 Leggi su Lapresse.it
