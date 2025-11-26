NBA i risultati della notte 26 novembre | Doncic trascina i Lakers sui Clippers Wizards alla seconda vittoria

Tre le partite NBA disputate questa notte, tutte all’interno del contesto che si lega alla NBA Cup. Sia in questa che nella prossima notte ci sarà tanta attenzione verso ciò che porta al torneo con conclusione nel mese di dicembre, e che ancora oggi qualche situazione di confusione tra i giocatori la genera, come ampiamente dimostrato dalle parole di alcuni di loro. Nel girone A arriva un’abbastanza clamorosa seconda vittoria stagionale dei Washington Wizards (2-15), che vanno 1-2 battendo gli Atlanta Hawks (11-8 e 1-2) per 132-111. Merito di uno straripante CJ McCollum che realizza 46 punti con 10 triple, ma anche delle doppie doppie di Alex Sarr (27 e 11 rimbalzi) e Khris Middleton (10 e 12 aasist). 🔗 Leggi su Oasport.it

