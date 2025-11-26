Nba Cup i Lakers si prendono il derby Washington si sblocca in casa Orlando imbattuta
Milano, 26 novembre 2025 - Il derby di Los Angeles se lo aggiudicano i Lakers. Questo il responso più importante della notte Nba, che prevedeva tre partite. I gialloviola si impongono per 135-118, grazie in particolar modo al fatturato di Doncic, che segna 43 punti e distribuisce 13 assist (oltre a catturare 9 rimbalzi). Reaves aggiunge 31 punti (e pure lui 9 rimbalzi) e Lebron James completa la festa con 25. La gara corre sui binari dell'equilibrio, almeno fino all'ultimo periodo, quando la formazione allenata da JJ Redick piazza l'allungo decisivo, ispirato da una tripla di Lebron. Ai Clippers non basta la prestazione da 29 punti e 9 assist di Harden. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
NBA CUP - Doncic & Reaves trascinano i Lakers ai quarti di finale! Orlando domina Phila e McCollum dice 46 per rianimare i Wizards - facebook.com Vai su Facebook
NBA CUP - Doncic & Reaves trascinano i Lakers ai quarti di finale! Orlando domina Phila e McCollum dice 46 per rianimare i Wizards Vai su X
Nba Cup, i Lakers si prendono il derby. Washington si sblocca in casa, Orlando imbattuta - Questo il responso più importante della notte Nba, che prevedeva tre partite. Lo riporta msn.com
Nba: ai Lakers il derby di Los Angeles,Orlando travolge i Sixers - 118, grazie a una prestazione show di Luka Doncic, che chiude 43 punti, 13 assist e 9 rimbalzi. msn.com scrive
Basket: Nba, ai Lakers il derby di Los Angeles, Orlando travolge i Sixers - 118, grazie a una prestazione show di Luka Doncic, che chiude 43 punti, 13 assist e 9 rimbalzi. Scrive napolimagazine.com