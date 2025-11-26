Nba Cup i Lakers si prendono il derby Washington si sblocca in casa Orlando imbattuta

Milano, 26 novembre 2025 - Il derby di Los Angeles se lo aggiudicano i Lakers. Questo il responso più importante della notte Nba, che prevedeva tre partite. I gialloviola si impongono per 135-118, grazie in particolar modo al fatturato di Doncic, che segna 43 punti e distribuisce 13 assist (oltre a catturare 9 rimbalzi). Reaves aggiunge 31 punti (e pure lui 9 rimbalzi) e Lebron James completa la festa con 25. La gara corre sui binari dell'equilibrio, almeno fino all'ultimo periodo, quando la formazione allenata da  JJ Redick piazza l'allungo decisivo, ispirato da una tripla di Lebron. Ai Clippers non basta la prestazione da 29 punti e 9 assist di Harden. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

