Nautica | Yacht Club de Monaco certificazione IAMI alla Yachting Masterclass

Lidentita.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall’articolo di La Presse – Lo Yacht Club de Monaco è un esclusivo yacht club sportivo fondato dal Principe Ranieri III nel 1953, con circa 2.000 membri  Un nuovo e significativo traguardo per lo Yacht Club de Monaco.  La Yachting Masterclass presso l’Accademia La Belle Classe dello Yacht Club de Monaco ha ottenuto ufficialmente la certificazione . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

nautica yacht club de monaco certificazione iami alla yachting masterclass

© Lidentita.it - Nautica: Yacht Club de Monaco, certificazione IAMI alla Yachting Masterclass

Leggi anche questi approfondimenti

nautica yacht club deNautica: Yacht Club de Monaco, certificazione IAMI alla Yachting Masterclass -   La Yachting Masterclass presso l'Accademia La Belle Classe dello Yacht Club de Monaco ha ... Riporta msn.com

Nautica: Yacht Club de Monaco, ecco i candidati agli Explorer Awards 2025 - Sotto l'Alto Patronato del principe Alberto II, lo Yacht Club de Monaco prosegue il suo impegno per la nautica da diporto con la quinta edizione dei La Belle Classe Explorer Awards. Si legge su sportmediaset.mediaset.it

Nautica: Yacht Club di Monaco, un 2025 di sfide e celebrazioni - Fedele al suo mandato di servizio pubblico, il club privato continua nella sua missione di rendere Monaco un punto di riferimento mondiale ... Scrive civonline.it

Cerca Video su questo argomento: Nautica Yacht Club De