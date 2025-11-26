Nautica | Yacht Club de Monaco certificazione IAMI alla Yachting Masterclass
Dall’articolo di La Presse – Lo Yacht Club de Monaco è un esclusivo yacht club sportivo fondato dal Principe Ranieri III nel 1953, con circa 2.000 membri Un nuovo e significativo traguardo per lo Yacht Club de Monaco. La Yachting Masterclass presso l’Accademia La Belle Classe dello Yacht Club de Monaco ha ottenuto ufficialmente la certificazione . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Nautica: Yacht Club de Monaco, certificazione IAMI alla Yachting Masterclass - La Yachting Masterclass presso l'Accademia La Belle Classe dello Yacht Club de Monaco ha ... Riporta msn.com
Nautica: Yacht Club de Monaco, ecco i candidati agli Explorer Awards 2025 - Sotto l'Alto Patronato del principe Alberto II, lo Yacht Club de Monaco prosegue il suo impegno per la nautica da diporto con la quinta edizione dei La Belle Classe Explorer Awards. Si legge su sportmediaset.mediaset.it
Nautica: Yacht Club di Monaco, un 2025 di sfide e celebrazioni - Fedele al suo mandato di servizio pubblico, il club privato continua nella sua missione di rendere Monaco un punto di riferimento mondiale ... Scrive civonline.it