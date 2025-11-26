Nato una guerra dentro la guerra fra Russia e Ucraina | la guerra dei dati
C’è una guerra dei dati dentro la guerra tra Russia e Ucraina. Negli ultimi quattro anni sui teatri degli scontri sono state prodotte enormi quantità di calcoli e rapporti sul campo di battaglia. Tuttavia, la Difesa ucraina non ha ancora sviluppato un modo efficiente per condividerli con le nazioni alleate della Nato che la stanno aiutando. Ma ciò renderà i centri dati che raccolgono le informazioni a loro volta dei possibili obiettivi e qualsiasi nemico cercherà continuamente di individuare quale sia la posizione dei nodi e delle memorie che li mantengono disponibili. Una guerra nella guerra, silenziosa, magari anche senza morti né feriti, ma da vincere per limitare i vantaggi del nemico. 🔗 Leggi su Panorama.it
