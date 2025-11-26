Natale

Chi ha inventato l’albero di , scriversi lettere tra Gaza e Israele, vivere su un’isola dell’arcipelago di Göteborg, unità di misura alternative e molto altro: cosa c’è nel nuovo numero. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Natale

Approfondisci con queste news

? Quando doveva arrivare l'ondata di gelo? Naturalmente stasera che andiamo a fare delle letture alla Vena di Vino, a Volterra, dove il freddo l'hanno praticamente inventato. Nella città natale del freddo. Ma noi non ci scoraggiamo, perché potente è l'amore - facebook.com Vai su Facebook

Natale e Capodanno a Padova: la musica di Alexia ed Eiffel 65, i droni in Prato, mercatini e pattinaggio. Tutti gli eventi fino all'Epifania - Uno spettacolo con mille droni che riproporranno in versione tridimensionale la storia della città sopra le cupole di Santa Giustina. ilgazzettino.it scrive

Dove si trova e quanto costa il mercatino di Natale più grande d’Europa - Il mercatino di Natale più grande d'Europa è quasi sconosciuto, ben lontano dai soliti itinerari turistici: ecco dove si trova e quanto costa ... Scrive fanpage.it

Germania, la città di Dortmund accende il suo albero di Natale: "È il più alto del mondo" - Lunedì 24 novembre, la città tedesca di Dortmund ha illuminato quello che ha definito l'albero di Natale più alto del mondo, attirando centinaia di spettatori al suo mercatino natalizio annuale per as ... Riporta repubblica.it