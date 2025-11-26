Natale tra concerti e laboratori Napoli diventa un palcoscenico diffuso

Concerti, rassegne musicali e cinematografiche, spettacoli per famiglie, laboratori e grandi eventi di richiamo nazionale e internazionale animeranno  il ‘Natale a Napoli 2025’.  Fitto il programma degli eventi,  quasi 200 e tutti gratuiti,  messo in campo dall’amministrazione comunale che  prenderà il via il 5 dicembre per concludersi l’11 gennaio: settimane in cui  la città si trasformerà in un palcoscenico diffuso  che proporrà un cartellone in cui si intrecciano tradizione e contemporaneità, valorizzazione dei luoghi simbolici e di quelli più periferici. Tra gli ospiti attesi, solo per citarne alcuni,  Enzo Avitabile, Eugenio Bennato, Teresa De Sio, Tony Esposito, Raphael Gualazzi, Paolo Hendel, Neri Marcorè, Beth Orton, David Riondino, Carmen Souza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

