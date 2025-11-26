Natale tra concerti e laboratori Napoli diventa un palcoscenico diffuso

Concerti, rassegne musicali e cinematografiche, spettacoli per famiglie, laboratori e grandi eventi di richiamo nazionale e internazionale animeranno il ‘Natale a Napoli 2025’. Fitto il programma degli eventi, quasi 200 e tutti gratuiti, messo in campo dall’amministrazione comunale che prenderà il via il 5 dicembre per concludersi l’11 gennaio: settimane in cui la città si trasformerà in un palcoscenico diffuso che proporrà un cartellone in cui si intrecciano tradizione e contemporaneità, valorizzazione dei luoghi simbolici e di quelli più periferici. Tra gli ospiti attesi, solo per citarne alcuni, Enzo Avitabile, Eugenio Bennato, Teresa De Sio, Tony Esposito, Raphael Gualazzi, Paolo Hendel, Neri Marcorè, Beth Orton, David Riondino, Carmen Souza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ed eccoci Giunti ai nostri CONCERTI DI NATALE 8 dicembre ore 20:30 in chiesa a Puianello 13 dicembre ore 20:30 in chiesa a Quattro Castella 11 gennaio ore 17 in chiesa Salvarano In occasione della fine della mostra dei Presepi Musica G - facebook.com Vai su Facebook

Concerti e laboratori, a Natale a Napoli un palcoscenico diffuso - Concerti, rassegne musicali e cinematografiche, spettacoli per famiglie, laboratori e grandi eventi di richiamo nazionale e internazionale animeranno il 'Natale a Napoli 2025'. Scrive ansa.it

LA RASSEGNA - "Natale a Napoli 2025", ecco il programma completo - Il Comune di Napoli presenta “Natale a Napoli 2025”, il grande cartellone delle iniziative culturali che, dal 5 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, trasformerà la città in un palcoscenico diffuso dedic ... Secondo napolimagazine.com

Natale a Napoli tra concerti e eventi gratis per tutti. Da Avitabile a Raiz: ospiti e programma - Dal 5 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026 parte Natale a Napoli, la rassegna iniziative culturali che trasformerà la città in un palcoscenico diffuso dedicato all’incontro, alla bellezza e alla partecip ... Riporta msn.com