Dopo il riuscito Elf Me con Lillo protagonista e Mainetti alla sceneggiatura, Prime Video ci riprova, mettendo in crisi il Babbo Natale di Alessandro Gassmann, così da precisare che il Natale non è prerogativa maschile. Disponibile dal 28 novembre. Per le feste 2023, Prime Video provò a tutti che una risposta italiana ai film di Natale americani, tutti vischio, fantasia, slitte, addobbi ed alberi, ci poteva essere. Arrivava infatti Elf me, scritto e prodotto, tra gli altri, da Gabriele Mainetti, con Lillo nei panni di un elfo maldestro, Trip. A due anni da quel test riuscito, e, con la volontà di bilanciare la centralità indefessa di Babbo Natale, con lo spazio meritatissimo che dovrebbe avere chi gli sta accanto, arriva, dal 28 novembre, Natale Senza Babbo, commedia natalizia in cui Santa Claus, interpretato da Alessandro Gassmann, in piena crisi . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Natale senza Babbo, recensione: se le Feste le salvano le donne (forse)

