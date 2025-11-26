Natale creativo in famiglia agli Orti Fioriti di CityLife

Con le feste alle porte, gli Orti Fioriti di CityLife si preparano a tingersi di atmosfera natalizia grazie a due momenti dedicati ideati da SmartCityLife. In collaborazione con Cooperativa del Sole e HwStyle, adulti e bambini saranno protagonisti di laboratori incentrati su fantasia e manualità, per condividere insieme l’attesa del Natale. Un invito alla creatività . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Natale creativo in famiglia agli Orti Fioriti di CityLife

