Natale creativo in famiglia agli Orti Fioriti di CityLife

Sbircialanotizia.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con le feste alle porte, gli Orti Fioriti di CityLife si preparano a tingersi di atmosfera natalizia grazie a due momenti dedicati ideati da SmartCityLife. In collaborazione con Cooperativa del Sole e HwStyle, adulti e bambini saranno protagonisti di laboratori incentrati su fantasia e manualità, per condividere insieme l’attesa del Natale. Un invito alla creatività . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

