Natale che avanzino i secondi | buon appetito!

Bollito di Modena Il bollito è tra i piatti più caratteristici della cucina modenese: si tratta di un secondo perfetto da gustare in occasione di cene e pranzi natalizi. Iniziate la preparazione del vostro bollito alla modenese mettendo in un'ampia pentola, riempita con circa 12 litri di acqua salata, la cipolla, la carota e il sedano, quindi portate il tutto a ebollizione; a questo punto unite la carne, tenendo però da parte cotechino e gallina che saranno aggiunte in un secondo momento, cuocete la scaramella di bue, la punta di petto di vitello e la lingua di manzo a fuoco basso. Trascorsa un'ora aggiungete anche la mezza gallina e cuocete per altri 60 minuti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Natale, che avanzino i secondi: buon appetito!

Leggi anche questi approfondimenti

Tronchetto di Natale al salmone - facebook.com Vai su Facebook

Frasi di auguri e immagini da inviare per augurare buon Natale 2024 - Dal classico “Buon Natale”, all’augurio più originale, le frasi di Natale non stancano mai, ma anzi si confermano elemento contributivo alla gioia delle feste. Riporta repubblica.it

Auguri Buon Natale 2022/ Frasi più belle: “Natale è aprire i nostri cuori” - Auguri di buon Natale 2022, se foste alla ricerca di frasi d'auguri speciali ed originali, allora siete nel posto gioco: ecco un ricco elenco di esempi Frasi e pensieri selezionati con cura per ... Si legge su ilsussidiario.net

«Buon Natale! Buon Natale!» - Domani, verso mezzogiorno, andrò in un locale del centro di Bologna nel quale, ormai da una trentina d’anni, un gruppo di vecchi amici si ritrova, ogni vigilia di Natale, per un brindisi augurale. Riporta ilpost.it