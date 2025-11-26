Natale allo The Style Outlet di Castelguelfo

Castel Guelfo The Style Outlets celebra le feste con dolcezza, intrattenimento e solidarietà a partire dal 7 dicembre. Con una ricca programmazione di eventi e iniziative solidali, il centro diventerà un vero e proprio villaggio incantato dove creare ricordi indimenticabili.Tanti anche gli. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Altre letture consigliate

Chic Estrazione di Natale! Il 20 dicembre controlla il 1º estratto sulla ruota di Bari… Con 1 biglietto da 7€ o 2 da 15€ puoi vincere un regalo da sogno In palio il set ghd Cherry Chic in edizione limitata: ghd Chronos™ styler ghd Helios™ asciugacapelli - facebook.com Vai su Facebook

Natale 2025, i look per lui da indossare agli appuntamenti delle festività. Guardando al guardaroba delle star Vai su X

Natale allo "The Style Outlet" di Castelguelfo - Castel Guelfo The Style Outlets celebra le feste con dolcezza, intrattenimento e solidarietà a partire dal 7 dicembre. Lo riporta bolognatoday.it

Natale, a Vicolungo The Style Outlets lo scambio di auguri con lo chef Antonino Cannavacciuolo - Merenda con chef Cannavacciuolo, live show di Lorenz Simonetti e Acapodelglobo, Candy Wonderland Parade, food truck, beneficenza e tanto altro Quest’anno Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets ... Segnala leggo.it

Natale all'outlet fra cori gospel, laboratori creativi e solidarietà - Il Natale è il momento più atteso dell’anno, quindi perché aspettare dicembre per iniziare a viverlo? Lo riporta bolognatoday.it