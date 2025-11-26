Natale al borgo di Cugnoli | mercatini coro gospel e tanto altro

Torna la magia del Natale nel borgo di Cugnoli. L’ultimo fine settimana del mese sarà dedicato proprio alle festività e il borgo si accenderà di magnetiche lucine, regalando un’atmosfera elegante e calorosa.Dalle 10 alle 21 di sabato 29 e domenica 30 novembre torna Natale al borgo Cugnoli, un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Natale al borgo di Cugnoli: mercatini, coro gospel e tanto altro

