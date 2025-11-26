Natale a Terrassa Padovana
Anche quest’anno vi invitiamo a vivere insieme la magia delle feste con un ricco programma di iniziative, dedicate a grandi e piccoli. Dal 7 dicembre al 6 gennaio, a Terrassa Padovana ed Arzercavalli vi attendono concerti, spettacoli, momenti di solidarietà e appuntamenti dedicati alla tradizione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
Il Mio Appello dal Polo Nord (o da Terrassa!) ? DOMENICA 7 DICEMBRE 2025 - Terrassa Padovana! Miei cari amici, la Babbo Run Solidale (2ª Edizione!) sta arrivando! Il vostro Babbo Natale vi chiama a raccolta: camminiamo, stiamo insieme e facciamo - facebook.com Vai su Facebook
La slitta di Babbo Natale ‘fermata’ dal nuovo codice della strada: cosa è successo nel Padovano - Babbo Natale non rispetta il nuovo codice della strada: fermata dai carabinieri la ‘slitta’ allestita dai genitori dei bambini di una scuola materna. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Vigilia di Natale ‘esplosiva’ nel Padovano: due bancomat saltati in un’ora - È stata una mattina difficile per gli abitanti, svegliati all’alba della Vigilia di Natale da due fortissime ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Babbi Bike, duemila Babbi Natale in bici per beneficenza nel padovano - Per il dodicesimo anno consecutivo, centinaia di Babbi Natale hanno inforcato la bicicletta - Segnala rainews.it