Natale a Terni sconto Taric per le vetrine che si illuminano | Favorire la valorizzazione e l’attrattività della città
Le vetrine che si “illuminano” per Natale e San Valentino a Terni non pagano la bolletta dei rifiuti. Questo il senso di un accordo tra amministrazione comunale e Asm, azienda che gestisce il servizio di nettezza urbana, e che hanno “condiviso l’orientamento secondo cui, per le superfici. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
