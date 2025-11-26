Natale a Napoli | torna Sacro Sud il festival diretto da Enzo Avitabile

Torna l'appuntamento con Sacro Sud, il grande festival dedicato alle tradizioni e alle musiche popolari, sacre e devozionali, intese come espressione antica e contemporanea di spiritualità. Un evento capace di riunire migliaia di persone in un percorso sonoro multietnico, un rito collettivo che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Natale a Napoli: torna Sacro Sud, il festival diretto da Enzo Avitabile

Scopri altri approfondimenti

DOMENICA 21 Dicembre - Mercatini di Natale a Napoli in bus da Genzano di Lucania, Banzi, Palazzo San Gervasio, Lavello 150 km di nuove luminarie, presidi napoletani, nuovo villaggio di Babbo Natale in piazza plebiscito POSSIBILITÀ DI PRENOTA - facebook.com Vai su Facebook

E' online la Newsletter con le Offerte Mercatini di Natale a Napoli, Verona, Venezia e Firenze! marrasviaggi.com/go/CgNXdx Vai su X

Natale a Napoli 2025, cosa fare in città durante le feste: il programma - Il Comune di Napoli ha ufficialmente lanciato il programma “Natale a Napoli 2025”, un evento culturale che dal 5 dicembre 2025 all'11 gennaio 2026 trasformerà ... Si legge su ilmattino.it

Concerti e laboratori, a Natale a Napoli un palcoscenico diffuso - Concerti, rassegne musicali e cinematografiche, spettacoli per famiglie, laboratori e grandi eventi di richiamo nazionale e internazionale animeranno il 'Natale a Napoli 2025'. ansa.it scrive

PROGRAMMA - Natale 2025 a Napoli, una città in festa tra cultura, musica e comunità, Eugenio Bennato, Tony Esposito, Raphael Gualazzi e Neri Marcoré tra gli ospiti - Il Comune di Napoli presenta “Natale a Napoli 2025”, il grande cartellone delle iniziative culturali che, dal 5 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, trasformerà la città in un palcoscenico diffuso dedic ... Segnala napolimagazine.com