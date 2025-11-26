Natale a Bibbiena | il calendario delle iniziative

Arezzo, 26 novembre 2025 –  Natale  a Bibbiena: il calendario delle iniziative. Sabato 29 novembre parte il Natale: accensione delle luminarie e dell’installazione artistica – una gigantesca stella cometa – di Piazza Tarlati, grazie al sostegno di due aziende locali. Il Sindaco: “Grazie alle associazioni, alla loro passione e a loro amore verso il territorio. Una raccomandazione: comprate i vostri regali nei negozi locali per. Sostenere la vallata”. Sono 32 gli eventi che compongono il calendario natalizio del Comune di Bibbiena realizzato – come ha detto l’Assessora all’associazionismo Francesca Nassini – “grazie alle idee, il lavoro, l’amore e la passione dei nostri volontari che ogni giorno si impegnano all’interno delle varie associazioni del nostro territorio”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

